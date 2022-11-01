İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2022 Salı / 7 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6293
  • EURO
    18,5122
  • ALTIN
    989.221
  • BIST100
    4076.04
Dünya

NATO'da telefon trafiği: Gündem Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu hafta Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı.

AA1 Kasım 2022 Salı 12:34 - Güncelleme:
NATO'da telefon trafiği: Gündem Türkiye
ABONE OL

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile "kritik bir zamanda" telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilen ülkeler olduğunu hatırlatan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik başvurularının ve NATO'ya davet edilmelerinin, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğuna kanıt teşkil ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, "Rusya, diğer ülkelerin haklarına saygı göstermeli ve Ukrayna'daki savaşını durdurmalı." ifadesini kullandı.

Stoltenberg dün de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüşmüştü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 4 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da kabul edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.