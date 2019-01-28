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NATO'dan ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere dair açıklama: Memnuniyet verici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, ABD ile Taliban arasında devam eden görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve bu görüşmeleri desteklediklerini bildirdi.

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Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

ABD-Taliban görüşmelerine değinen Stoltenberg, "(ABD'nin) Talibanla görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Stoltenberg, Taliban ile yapılan görüşmelerin NATO için Afganistan'dan tamamen çekilme anlamına gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soruya, "NATO kuvvetlerinin çekilmesinden bahsetmek için çok erken." diye cevap verdi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın görüşmelere ilişkin NATO'yu bilgilendirdiğini de aktaran Stoltenberg, "Barışçıl bir şekilde müzakere edilmiş bir çözüm için ortam oluşturmak üzere Afganistan'dayız. Olması gerekenden uzun kalmayacağız ama orada olmamızın ana amaçlarını tehlikeye düşürmeden oradan ayrılmamıza veya kuvvetlerimizin sayısını düşürmeye imkan tanıyacak bir durum oluşmadıkça oradan ayrılmayacağız ki bu da Afganistan'ın tekrar uluslararası terör örgütleri için güvenli bir bölge olmasını engellemektir." ifadesini kullandı.

"AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME EMRİ ALMADIM"

Görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shanahan ise NATO Genel Sekreteri ile Afganistan'da Taliban ile süren görüşmeleri ele alacaklarını söyledi.

Shanahan, Halilzad ile Taliban arasındaki görüşmeler ve muhtemel bir anlaşmanın çerçevesi konusunda bilgi aldığını belirterek, "Gerçekten şu anda benim anladığım (görüşmeler) cesaret verici." dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin herhangi bir talimat alıp almadığına ilişkin bir soruya ise Shanahan, "Hayır almadım." diye cevap verdi.

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