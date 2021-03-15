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Dünya

NATO'dan Çin ve Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya ve Çin'den doğrudan bir askeri tehdit görmediğini, bunun da müttefikler sayesinde olduğunu ifade etti.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:36
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi'nde yaptığı konuşmada, NATO'nun Çin ve Rusya'dan doğrudan askeri tehdit görmediklerini ifade etti. Stoltenberg, "NATO müttefiklerine karşı Çin'den veya Rusya'dan herhangi bir tehdit görüp görmediğim sorusu üzerine "Herhangi bir NATO müttefikine karşı yakın bir askeri saldırı tehdidi görmüyorum" yanıtını verdi. NATO'nun 'eğer bir müttefik saldırıya uğrarsa diğer müttefikler de cevap verecektir' fikri üzerine kurulu olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Bu, Avrupa'da 70 yıldan fazladır barışın tesis edilmesindeki ana nedenlerden biridir" dedi.

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