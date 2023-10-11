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Dünya

NATO'dan ''Gazze'' çağrısı: İsrail'in karşılığı orantılı olmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas'ın saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye yapacağı müdahalenin karşılığının orantılı olması gerektiğini söyledi.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 19:57 - Güncelleme:
NATO'dan ''Gazze'' çağrısı: İsrail'in karşılığı orantılı olmalı
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Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılma endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Stoltenberg, İsrail'in hafta sonunda saldırılara maruz kaldığını, masum insanların hayatını kaybettiğini ve İsrail'in bu tür saldırılara karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

Stoltenberg, "İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in elinden geleni yapması önem taşıyor." dedi.

İsrail'e düşman ülkelerin mevcut çatışma durumunu kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Bu durum, çatışmanın tırmanmasını engellemek için verilmiş önemli bir caydırıcılık mesajıdır." diye konuştu.

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