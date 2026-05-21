NATO'dan Hürmüz planı! Karar Ankara'da alınacak

İran'ın temmuz ayına kadar Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde NATO'nun deniz trafiğini sağlamak için devreye gireceği, bu kararın da Ankara'daki zirvede alınabileceği öne sürüldü.

CANSU YÜCEL21 Mayıs 2026 Perşembe 08:46
ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın başından beri NATO ülkelerine yaptığı çağrı karşılıksız bulurken yeni bir gelişme yaşandı.

Bloomberg, NATO yetkililerine dayandırdığı haberde İran'ın temmuz ayı başına kadar Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmaması durumunda NATO'nun deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak üzere muhtemel bir misyona katılım seçeneğini değerlendirdiğini ifade etti.

Habere göre konuya yakın kıdemli bir NATO yetkilisi, ittifak içinde bu fikre destek veren ülkeler bulunduğunu ancak henüz tam mutabakat sağlanamadığını söyledi.

NATO liderlerinin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede konuyu ele alması bekleniyor.

ENERJİ FİYATLARINI ETKİLEDİ

İttifak üyeleri şimdiye kadar, Hürmüz Boğazı'nda ancak çatışmalar sona erdikten sonra ve NATO dışındaki ülkelerin de yer aldığı geniş katılımlı bir koalisyon kurulması halinde rol alınabileceğini savunuyordu. Ancak enerji fiyatlarındaki yükseliş ve büyüme beklentilerindeki bozulma nedeniyle NATO içinde daha aktif seçeneklerin tartışıldığı belirtiliyor.

AMERİKA GÜVENLİ GEÇİŞİ SAĞLAYAMADI

Haberde, NATO ülkelerinin ticari gemilere güvenli geçişi nasıl sağlayacağının henüz netlik kazanmadığı belirtilerek, "ABD'nin kısa süre önce başlattığı benzer girişimin, güçlü askeri kapasitesine rağmen birkaç gün içinde askıya alındığı hatırlatılıyor" ifadelerine yer verildi.

