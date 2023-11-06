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Dünya

NATO'dan İsrail açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart.' ifadesini kullandı.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
NATO'dan İsrail açıklaması
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Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile NATO karargahında görüştü.

Basına kapalı görüşmenin ardından NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına da katılarak hitapta bulundu.

Stoltenberg ise "NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor. Gazze ve çevresindeki durumdan derin kaygı duyuyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Genel Sekreter, İran ve Hizbullah'ın durumdan faydalanmaması gerektiğini vurguladı.

Ürdün'ün NATO'nun bölgedeki en yakın ortaklarından olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için Akdeniz Diyaloğu da dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımızı desteklemeye tamamen kararlıdır." ifadelerini kullandı.

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