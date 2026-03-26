  • NATO'dan ''ittifak topraklarını savunacağız'' mesajı
NATO'dan ''ittifak topraklarını savunacağız'' mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tüm müttefiklerin ittifak topraklarının her bir karışını korumak için gerekeni yapacağını belirtti.

26 Mart 2026 Perşembe 15:54
NATO'nun 2025 Yıllık Raporu'nun açıklanmasıyla birlikte ittifakın güvenlik vizyonu bir kez daha gündeme geldi. Genel Sekreter Mark Rutte, Brüksel'deki basın toplantısında özellikle Türkiye'nin güvenliğine ilişkin kritik mesajlar verdi ve NATO'nun caydırıcılık kapasitesini somut örneklerle ortaya koydu.

RUTTE'DEN İTTİFAK TOPRAKLARININ KORUNMASINA DAİR KESİN GÜVENCE

Rutte, NATO'nun 2025 Yıllık Raporu'nun yayımlanması vesilesiyle Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında Türkiye'nin güvenliğine yönelik ilave önlemler alınıp alınmayacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Askeri planlamalarla ilgili gizli detaylara giremeyeceğini belirten Rutte, "Ancak şu konuda size güvence verebilirim; NATO, dünya tarihinin en güçlü askeri ittifakı ve tüm müttefikler, ittifak topraklarının her karışını korumak için gereken her şeyi yapacaktır." ifadesini kullandı.

Rutte, Türkiye'ye yönelik 3 balistik füzenin imha edilmesinin, bunun açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri, "Güvende olmamız için gereken her şeyi yapacağız." dedi.

MSB'DEN İRAN KAYNAKLI BALİSTİK MÜHİMMAT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, 4, 9 ve 13 Mart olmak üzere, üç kez Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

