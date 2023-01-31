İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2023 Salı / 8 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8157
  • EURO
    20,378
  • ALTIN
    1156.23
  • BIST100
    5019.66
Dünya

NATO'dan Japonya'ya mesaj

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı küresel tehlikelere işaret ederek NATO ile Japonya arasında daha güçlü ilişkilerin kurulması çağrısı yaptı.

AA31 Ocak 2023 Salı 10:11 - Güncelleme:
NATO'dan Japonya'ya mesaj
ABONE OL

Doğu Asya gezisi kapsamında Japonya'ya gelen Stoltenberg, başkent Tokyo'nun kuzeyinde, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait Iruma Üssü'nü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Ukrayna'daki savaş için "Hepimiz için önemli." diyen Stoltenberg, "Eğer Putin Ukrayna'da kazanırsa Ukraynalılar için bir trajedi olacak. Ancak bu, dünya genelinde otoriter liderlere de oldukça tehlikeli bir mesaj ulaştırmış olacak. Çünkü bu, 'askeri güç kullanıldığında hedefe ulaşılabildiği' mesajı olacak." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı küresel tehlikelere işaret eden ve "Ukrayna'daki savaş, güvenliğimizin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor." diyen Stoltenberg, NATO-Japonya arasında daha güçlü ilişkiler kurulması çağrısı yaptı.

Stoltenberg, Japonya ziyaretine yönelik, "NATO ve değerli ortağımız Japonya arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmenin bir yolu olacak." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.