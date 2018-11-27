NATO’dan Rusya’ya Ukraynalı denizcileri serbest bırak çağrısı yapıldı

Rusya’nın alıkoyduğu Ukraynalı denizcilerden birinin Kırım’da bir mahkeme tarafından 2 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından NATO’dan açıklama geldi. NATO, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Azak Denizi ve Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna gemilerine karşı askeri güç kullanmasına ilişkin, “NATO müttefikleri, Rusya'yı Ukrayna limanlarına engelsiz erişim sağlamaya ve seyrüsefer serbestisine izin vermeye çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna gemilerine ve denizcilere karşı askeri güç kullanması için hiç bir gerekçe olmadığı belirtilen açıklamada NATO, Rusya'ya alıkoyduğu Ukraynalı denizcileri ve gemileri gecikmeksizin serbest bırakması için çağrıda bulundu.

NATO’nun Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam desteğinin yinelendiği açıklamada, “Tanımadığımız ve tanımayacağımız Rusya’nın Kırım’ı yasadışı ve gayri meşru ilhakını kınıyoruz” denildi.