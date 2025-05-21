NATO'dan savunma harcaması vurgusu: Gerçekten başımız dertte

Mark Rutte ile 23-25 Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesine ev sahipliği yapacak Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Brüksel'deki NATO karargahında ortak basın toplantısı düzenledi.

Rutte, zirvenin ana gündeminin savunma harcamaları ve üretiminin artırılması olacağını yineleyerek, "Eğer savunma harcamalarımızı yüzde 2'de tutarsak, kendimizi şimdi savunabiliriz. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bize saldırırsa, tepkimiz yıkıcı olur. Benim endişem 3 ila 5 yıl sonrası. Bazıları 7 yıl sonra diyor. Ancak en azından öngörülebilir gelecekte, daha fazla savunma harcaması yapmazsak gerçekten başımız dertte." dedi.

Bu tehdidin Rusya ile sınır komşusu olan Estonya, Polonya gibi ülkelere yönelik olduğu yanılgısına düşülmemesi konusunda uyaran Rutte, "Rusya'nın son füze teknolojisiyle bu artık böyle değil. Polonya'ya yapılan bir saldırı ile Rotterdam'a yapılan bir saldırı arasındaki fark beş dakika. Yani hepimiz artık NATO'nun doğu kanadındayız, sadece haritada doğu kanadında olanlar değil." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılıp katılmayacağıyla ilgili soruyu "henüz programın netleşmediğini" belirterek yanıtladı.

SAVUNMA SEKTÖRÜNÜN TÜM PAYDAŞLARI LAHEY'DE BULUŞACAK

Hollandalı lider Schoof da ülkesinin İttifak'ın kuruluşundan bu yana ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapacağını dile getirerek, eski Hollanda Başbakanı olan Rutte'ye bunu mümkün kılan diplomatik çabaları için teşekkür etti.

Schoof, ev sahibi ülke olarak tüm müttefikleri mümkün olduğunca ortak zeminde buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Lahey'de, tüm üye ülkelerin arkasında durabileceği anlaşmalar yapacağız." dedi.

"Rusya artık bir savaş ekonomisi. Bu yüzden Avrupa savunma sanayisinin geride kalmasını göze alamayız." diyen Schoof, zirvede NATO topraklarındaki fabrikaların tam kapasitede çalışmaya başlaması ve daha fazla malzemeyi yenilikçi yollarla üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu desteğin nasıl sağlanacağını tartışmak üzere kamu otoritelerini, şirketleri ve savunma sektörü uzmanlarını bir araya getireceklerini kaydetti.