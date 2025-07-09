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Dünya

NATO'dan savunma sanayi çağrısı: Engellerin kaldırılması gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefikler arasında savunma sanayi alanındaki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade ederek, 'Üretimi kolektif olarak artırmamız gerekiyor. Bu, ülkeler arasındaki engelleri önlemeye çalışmak anlamına da geliyor' dedi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
NATO'dan savunma sanayi çağrısı: Engellerin kaldırılması gerekiyor
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Rutte, Almanya'nın NATO'ya katılışının 70. yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de ortak basın toplantısı yaptı.

Rutte, buradaki konuşmasında, Polonya, Romanya ve Estonya'nın ABD ve Avrupa'da sürecin "çok uzun sürmesi" nedeniyle Güney Kore'den askeri teknoloji aldığını belirterek, "Sorun da bu zaten. İşte bu yüzden üretimi kolektif olarak artırmamız gerekiyor. Bu, ülkeler arasındaki engelleri önlemeye çalışmak anlamına da geliyor." dedi.

Mark Rutte, NATO topraklarını korumak için ülkeler ve şirketler arasında "sorunlu bürokratik prosedürlerin" kaldırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

ÇİN

Çin'in ABD'den daha fazla savaş gemisi üretmeye başladığını ve askeri gücünü "hızla" geliştirdiğini belirten Rutte, "Bu, Pekin'de geçit töreni düzenlemek için değil, gerçekten de bunu kullanmak, bundan yararlanmak için. Çin'in Tayvan'ı bir şekilde kontrol altına almak gibi bir hırsı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Rutte, Çin'in Tayvan'a olası saldırısından önce Rusya ile işbirliği yapacağını dile getirerek şunları ifade etti:

"Çin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Şi Cinping, Tayvan'a saldırmadan önce Moskova'yı, yani tüm bu olaylardaki küçük ortağı (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir'i arayacak. Putin'den Avrupa'nın bir bölümünde bizi meşgul etmesini isteyecek. Bu da size transatlantik ve Hint Pasifik'in giderek daha fazla iç içe geçtiğini gösteriyor."

Rutte, Lahey'deki zirvede NATO'nun daha güçlü, adil ve caydırıcı olmasının temellerinin atıldığını belirterek, yeni yüzde 5'lik savunma harcaması hedefinin, "yeniden canlanan Rusya, terörizm, siber saldırılar, sabotajlar ve şiddetli küresel rekabet" nedeniyle karşı karşıya olunan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için gerekli olduğunu söyledi.

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