İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2323
  • EURO
    32,9662
  • ALTIN
    1958.05
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO'dan Soğuk Savaş sonrası en büyük tatbikat
Dünya

NATO'dan Soğuk Savaş sonrası en büyük tatbikat

NATO, Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat olarak kayıtlara geçen Sarsılmaz Savunucu 2024'ü başlattığını duyurdu.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 00:34 - Güncelleme:
NATO'dan Soğuk Savaş sonrası en büyük tatbikat
ABONE OL

NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024 başladı.

NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ettiği ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı belirtildi.

Tatbikat kapsamında bu ay içinde Kanada'nın Nova Scotia eyaletine bağlı Halifax'tan HMCS Charlottetown fırkateyninin de Avrupa'ya hareket edeceği bildirilen açıklamada, İttifak'ın güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik'in diğer yakasına taşıyarak Avrupa-Atlantik bölgesini takviye yeteneğini göstereceği ifade edildi.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, "Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatı birliğimiz, gücümüz ve birbirimizi, değerlerimizi ve kurallar temelli uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi.

NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.

NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen "REFORGER" olmuştu.

  • Savunucu 2024
  • NATO tatbikatı
  • askeri tatbikat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.