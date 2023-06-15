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Dünya

NATO'dan Ukrayna açıklaması: Askeri ekipman, silah ve mühimmat sağlamaya devam etmeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerine yönelik karşı taarruzunda mesafe katettiğini, Ukrayna'ya askeri desteğin devam etmesi gerektiğini söyledi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
NATO'dan Ukrayna açıklaması: Askeri ekipman, silah ve mühimmat sağlamaya devam etmeliyiz
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Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısının açılışında konuşan Stoltenberg, Ukrayna'nın yakın zaman önce Rusya'ya yönelik karşı taarruz başlattığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Ukrayna mesafe katediyor. Biz de Ukrayna'ya askeri ekipman, silah ve mühimmat sağlamaya devam etmeli, bunu artırmalıyız." dedi.

Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini bugünkü toplantıda ele alacaklarını belirten Stoltenberg, uzun yılları kapsayacak bir fon oluşturulması, uzun vadede Ukrayna'nın caydırıcılığının artırılması ve Sovyet dönemi askeri malzemelerden NATO standartlarına geçişi sağlamayı istediklerini aktardı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik karşı taarruzunda istikrarlı ilerleme sağladığını söyledi.

NATO karargahında ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Milley, karşı taarruzun "kanlı ve şiddetli" geçeceğini, uzun ve maliyetli olacağını ifade etti.

"Bu, beklediğimiz gibi zorlu bir muharebe olacak." diyen Austin ise Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını bildirdi.

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