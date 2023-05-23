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Dünya

NATO'dan Ukrayna açıklaması: Yardım etmemiz bizi çatışmanın tarafı haline getirmez

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ABD ve bazı Batılı ülkelerin F-16 savaş uçağı verme kararının 'iyi bir fikir' olduğunu belirterek, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmenin NATO'yu çatışmanın tarafı haline getirmeyeceğini söyledi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 15:38 - Güncelleme:
NATO'dan Ukrayna açıklaması: Yardım etmemiz bizi çatışmanın tarafı haline getirmez
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Stoltenberg, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Brüksel'deki toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, AB savunma bakanlarıyla Ukrayna'ya askeri desteğin nasıl artırılacağına ve hızlandırılacağına ilişkin görüş alışverişi yapacaklarını söyledi.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi kararının iyi bir fikir olarak değerlendirip değerlendirmediği sorulan Stoltenberg, "Bence bu iyi bir fikir. Almanya dahil bazı NATO ülkelerinin (Ukraynalı) pilotların eğitimine başlama kararı almasını da memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Kendini savunma hakkı BM Şartı'nda bulunmaktadır. Biz Ukrayna'nın bu hakkını kullanmasına yardım ediyoruz. Bir saldırı karşısında onların BM kurallarını, uluslararası hukuku korumasına yardım etmek bizim hakkımızdır. Bu NATO'yu ve NATO müttefiklerini çatışmanın tarafı haline getirmez." ifadesini kullandı.

Pilot eğitimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik açıklama yapmayacağını, bunu ilgili ülkelerin duyuracağını söyleyen Stoltenberg, eğitimlerin önemli bir adım olduğunu belirterek "Bu belli bir aşamada bizim savaş uçaklarını teslim etmemizi de sağlayacak." diye konuştu.

F-16'ların ne zaman teslim edileceğine dair öngörüsünü paylaşmayan Stoltenberg, F-16 kararının aynı zamanda NATO'nun uzun vadede Ukrayna'nın yanında olduğuna dair güçlü bir mesaj anlamı taşıdığını vurguladı.

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna'ya askeri desteğin hızlandırılması için silah ve mühimmat üretiminin hızlandırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu amaçla ABD'li ve Avrupalı savunma sanayi şirketlerinin temsilcilerini haziran ortasında yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na davet ettiği bilgisini paylaşan Stoltenberg, burada sektörün bakanlarla üretimin hızlandırılması ve ortak alım sözleşmeleri konusunda neler yapılabileceğini tartışacaklarını sözlerine ekledi.

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