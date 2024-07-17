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Dünya

NATO'dan Ukrayna temsilciliğine önemli atama

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), NATO ile Ukraynalı yetkililer arasında ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan Ukrayna Temsilciğinin başına Patrick Turner'ın atandığını açıkladı. Açıklamada, Turner'ın atamasının Genel Sekreter Jens Stoltenberg tarafından yapıldığı ifade edildi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
NATO'dan Ukrayna temsilciliğine önemli atama
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Stoltenberg, kıdemli temsilci olarak atanan Turner'ın sahip olduğu deneyim ve tecrübe nedeniyle bu göreve uygun olduğunu belirterek, "NATO, Ukrayna'ya desteğini artırmaya devam ederken kendisinin bu önemli görevde başarılı olacağından eminim." ifadesini kullandı.

TURNER MERKEZİ ROL ÜSTLENECEK

Eylülde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de göreve başlayacak Turner, İttifak ile Ukraynalı yetkililer arasındaki ilişkide merkezi rol üstlenecek, NATO'nun çalışmalarını koordine edecek ve İttifak'a Ukrayna'daki durumla ilgili değerlendirme ve tavsiyelerde bulunacak.

DAHA ÖNCE ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Turner daha önce NATO'nun Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ile Savunma Politikası ve Planlamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

ABD'nin başkenti Washington'da NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda, İttifak'ın Ukrayna Temsilciliğini güçlendirmeye, bu doğrultuda Temsilciliğin başına NATO Kıdemli Temsilci atanmasına karar verilmişti.

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