İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2025 Çarşamba / 29 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7503
  • EURO
    46,1594
  • ALTIN
    4239.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO'nun 5. maddesine bağlılık vurgusu! GSYH'nin yüzde 5'i savunmaya harcanacak
Dünya

NATO'nun 5. maddesine bağlılık vurgusu! GSYH'nin yüzde 5'i savunmaya harcanacak

NATO liderleri, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etti. Yayınlanan zirve bildirisinde yüzde 5'lik harcama hedefinin iki temel savunma yatırımını içereceği belirtildi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
NATO'nun 5. maddesine bağlılık vurgusu! GSYH'nin yüzde 5'i savunmaya harcanacak
ABONE OL

Yayımlanan zirve bildirisine göre, 32 ülkenin lideri, kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesine bağlılığını yineledi.

Bildiride, "Başta Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdidi ve süregelen terörizm tehdidi olmak üzere derin güvenlik tehditleri ve zorlukları karşısında birleşen müttefikler, Washington Antlaşmasının 3. maddesi uyarınca bireysel ve kolektif yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere 2035 yılına kadar yıllık GSYH'nin yüzde 5'ini temel savunma gereksinimlerinin yanı sıra savunma ve güvenlikle ilgili harcamalara yatırmayı taahhüt etmekte." ifadesi kullanıldı.

Yüzde 5'lik harcama hedefinin iki temel savunma yatırımını içereceği belirtilen bildiride, müttefiklerin GSYH'nin en az yüzde 3,5'ini "temel savunma gereksinimleri ve NATO "yetenek hedeflerini" karşılamak için ayırma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Bildiride ayrıca, geri kalan yüzde 1,5'lik harcamanın da "kritik altyapıyı korumak, sivil hazırlık ve dayanıklılık sağlamak ile savunma sanayi tabanını güçlendirmek" gibi yatırımlara ayrılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

2029'DA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Harcamaların 2029'da gözden geçirileceği kaydedilen bildiride, Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik taahhüt yinelenerek müttefiklerin savunma harcamaları hesaplanırken Ukrayna'nın savunmasına yönelik katkıların da denkleme dahil edileceği aktarıldı.

Bildiride, transatlantik savunma sanayi işbirliğini hızla genişletme kararlılığı vurgulanarak, "Aramızdaki savunma ticaret engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız, ortaklıklarımızı savunma sanayi işbirliğini teşvik etmek için kullanacağız." ifadesine yer verildi.

Ayrıca bildiride, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.