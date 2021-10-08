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Dünya

NATO zirvesi Madrid'de yapılacak! ''Bu tarihi bir andır''

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) gelecek yılki zirvesinin Madrid'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da olacağı açıklandı. İspanya Başbakanı Sanchez, 'Bu, NATO için tarihi bir andır. Gerçek bir güvenlik başarısının hikayesi olan bir NATO'nun yeni önceliklerini tanımlamaya odaklanacağız.' dedi.

AA8 Ekim 2021 Cuma 15:18 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 15:21
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İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile ayrı ayrı görüştü.

Sanchez ve Stoltenberg, gazetecilere yaptıkları açıklamada, gelecek yıl Madrid'de planlanan NATO zirvesinin 29-30 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Sanchez, İspanya'nın NATO üyesi olmasının 40. yılına denk gelecek zirvenin, NATO'nun gelişimi ve güçlenmesi açısından tarihi öneme sahip olacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Bu, NATO için tarihi bir andır. Gerçek bir güvenlik başarısının hikayesi olan bir NATO'nun yeni önceliklerini tanımlamaya odaklanacağız." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de İspanya'nın "küresel güvenliğin sağlanmasında ve Kabil'deki tahliyelerde liderlik eden ülkelerden biri olduğunu" söyledi.

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