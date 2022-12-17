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Dünya

NATO'nun Kosova Gücü, ülkenin kuzeyindeki gelişmeleri yakından izliyor

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 01:07 - Güncelleme:
NATO'nun Kosova Gücü, ülkenin kuzeyindeki gelişmeleri yakından izliyor
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KFOR'dan yayınlanan bildiride, Kosova'nın kuzeyi dahil ülkedeki askeri varlıkların ekim ayından bu yana ek birlik ve devriyelerle güçlendirildiğine vurgu yapıldı.

Bildiride, "Tüm aktörlerin, tüm toplulukların emniyet ve güvenliğini sağlamak için KFOR ile yakın koordinasyon içinde çalışmasını ve provokatif güç gösterilerinden kaçınmasını bekliyoruz. Tarafları Kosova'da güvenliğin ve serbest dolaşımın sağlanması için yapıcı bir şekilde angaje olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam yerel basına yaptığı açıklamada, KFOR'a, Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunacaklarını söylemişti.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de bugün, KFOR'a, Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunduklarını ifade etmişti.

KFOR yetkilileri, Kosova Devlet Televizyonu RTK'ya Sırbistan'dan gelen talebi doğruladı ve talebi incelediklerini bildirdi.

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