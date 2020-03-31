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Dünya

NATO'nun siyasi rolünü değerlendirecek ''akil adamlar'' belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifakın siyasi boyutunu güçlendirmek için değerlendirme süreci yürütecek kişilerin listesini açıkladı.

AA31 Mart 2020 Salı 11:47 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:48
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Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sene Londra'da düzenlenen NATO Liderler Toplantısı'nda İttifakın siyasi boyutunun güçlendirilmesi için bir uzman grubu kurulması kararı alındığını anımsattı.

Söz konusu grubun 5 erkek ve 5 kadından oluşacağını aktaran Stoltenberg, grubun başkanlığını Thomas de Maizere ve Wess Mitchell'in birlikte yürüteceğini duyurdu.

Grubun NATO'nun gelecekte nasıl daha fazla siyasi rol üstleneceğine ilişkin çalışmalar yürüteceğini belirten Stoltenberg, aynı zamanda İttifakın birliği, müttefikler arasında siyasi koordinasyon ve dayanışma konularında tavsiyelerde bulunacağını kaydetti.

Stoltenberg, grubun üye ülkelerin hükümetleri, Kuzey Atlantik Konseyi, NATO'nun karar alma mekanizması ve tüm ilgili aktörlerle irtibatta olacağını belirtti.

- TÜRKİYE GRUPTA YER ALACAK

"Akil adamlar" grubunda 29 üyesi olan NATO'nun Türkiye dahil 10 ülkesinden isimler yer alacak. Grupta, Türkiye'den halihazırda NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Tacan İldem bulunacak.

Akil adamlar grubunda Kanada'dan Greta Bossenmaier, Danimarka'dan Anja Dalgaard-Nielsen, Fransa'dan Hubert Védrine, Almanya'dan Thomas de Maizière, İtalya'dan Marta Dassu, Hollanda'dan Hema Verhagen, Polonya'dan Anna Fotyga, İngiltere'den John Bew ve ABD'den Wess Mitchell yer alacak.

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