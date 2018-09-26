'NATO-Rusya arasındaki görüş ayrılıkları diyaloğu önemli kılıyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve NATO arasında birçok konuda boy gösteren ciddi görüş ayrılıklarının taraflar arasında diyaloğu önemli kıldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Lavrov ile görüşme imkanını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, "NATO ve Rusya arasında birçok konuda ciddi görüş ayrılıkları mevcut. Bu durum aramızdaki diyaloğu daha önemli kılıyor." dedi.

Stoltenberg, görüşmede askeri durum ve tatbikatların ele alındığını, bu çerçevede Rusya'nın Vostok, NATO'nun da Trident Juncture tatbikatı hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Görüşmede NATO'nun, Rusya'nın Ukrayna'daki "agresif faaliyetlerinden" dolayı duyduğu endişeyi dile getirdiğini aktaran Stoltenberg, ittifakın Salisbury saldırısının ardından İngiltere ile de tam dayanışma içinde olduğunu anımsattığını kaydetti.

Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile irtibatı sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.