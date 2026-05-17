NATO'ya sunulan düşük maliyetli teklif alarma geçirdi: Türkiye bizi bypass ediyor

Türkiye'nin NATO'ya sunduğu 1,2 milyar dolarlık askeri akaryakıt boru hattı önerisi Yunanistan'da gündem oldu.

Dış basında yer alan haberlere göre, yalnızca askeri kullanım amacıyla işletilecek yeni bir akaryakıt boru hattı projesiniProjenin

İlk olarak Bloomberg tarafından gündeme taşınan haberde, Türkiye'nin teklif ettiği güzergahın Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine güvenli ve kesintisiz yakıt akışı sağlamayı hedeflediği aktarıldı. Yaklaşık 1,2 milyar dolara mal olması beklenen projenin, alternatif rotalara göre yaklaşık beş kat daha düşük maliyetle hayata geçirilebileceği vurgulandı. Türkiye'nin NATO'ya 1,2 milyar dolarlık önerisi Yunanistan'da geniş yankı buldu.

"YUNANİSTAN İÇİN BUNUN ANLAMI NE?"

Bloomberg'in haberini yorumlayan Yunan basını, projeyi yalnızca bir lojistik yatırım değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerini etkileyebilecek stratejik bir hamle olarak değerlendirdi. Yunan medya kuruluşlarından biri dikkat çekici biçimde şu başlığı kullandı:

"Türkiye NATO'ya boru hattı planlıyor: Bunun Yunanistan için anlamı ne?"

Haberde, Ankara'nın önerdiği hattın özellikle Yunanistan üzerinden geçebilecek alternatif güzergahları devre dışı bırakabileceği değerlendirmesine yer verildi.

"TÜRKİYE YUNANİSTAN'I BYPASS EDİYOR"

Başka bir Yunan haber sitesi ise gelişmeyi daha net ifadelerle duyurdu:

"Türkiye, Yunanistan'ı bypass edecek bir yakıt boru hattı önerdi."

"DEVRE DIŞI KALIYORUZ"

Bir diğer Yunan yayın organı da Türkiye'nin Karadeniz ve bölgesel güvenlik denklemindeki rolüne dikkat çekerek, Ankara'nın "İttifak'ın güneydoğu kanadını güçlendirme planı kapsamında Yunanistan'ın alternatif güzergahını devre dışı bıraktığını" öne sürdü.

JEOPOLİTİK KRİZLER YENİ ENERJİ HATTINI GÜNDEME TAŞIDI

Bloomberg'e göre Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji arz riskleri NATO'nun lojistik altyapı planlarını yeniden şekillendirdi. İttifak, özellikle doğu kanadındaki ülkelerin askeri tedarik güvenliği için daha güvenilir ve düşük maliyetli çözümler üzerinde çalışıyor.

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Ankara'nın sunduğu proje de bu arayışın merkezine yerleşmiş durumda. Öte yandan hattın yalnızca askeri kullanım amacıyla planlandığı, sivil taşımacılığa kapalı olacağı ve teknik ayrıntılarının güvenlik gerekçesiyle gizli tutulacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin NATO'ya sunduğu teklifin nihai akıbetinin, temmuz ayında Ankara'da yapılacak kritik zirve öncesinde veya zirve sırasında netleşmesi bekleniyor.