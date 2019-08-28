Nauru Cumhuriyeti'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, son 6 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten Baron Waqa'nın hafta sonundaki seçimlerde yeniden Meclise girememesi üzerine parlamentoda seçime gidildi.

Eski Maliye ve Adalet Bakanı David Adeang ile Milletvekili Lionel Aingimea'nın yarıştığı devlet başkanlığı seçimini, 19 milletvekilinden 12'sinin oyunu alan Aingimea kazandı.

Yeni Devlet Başkanı Aingimea, seçilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Nauru'nun geleceği için tüm milletvekilleriyle birlik içinde çalışmak istediğini belirterek, "Benim vizyonum, Nauru'nun refahı ve gelişmesi için bir bütün olarak hep birlikte çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Daha önce Adalet Bakanlığında görev yapan ve 2016'da parlamentoya giren eski insan hakları avukatı Aingimea, üç yıl boyunca Nauru'nun 15. Devlet Başkanı olarak görev yapacak.

- NAURU, DÜNYANIN EN KÜÇÜK 3'ÜNCÜ ÜLKESİ

Dünya Bankası verilerine göre, yaklaşık 13 bin 500 kişinin yaşadığı Nauru, Vatikan ve Monaco'nun ardından dünyanın en küçük 3'üncü ülkesi konumunda. Aynı zamanda 21 kilometrekare yüz ölçümü ile dünyanın en küçük ada ülkesi olan Nauru, gelirini gittikçe azalan fosfat yataklarından sağlıyor.

Başkenti Yaren olan Nauru, son yıllarda Avustralya'ya teknelerle gelen sığınmacıların yakalanarak gönderildiği ülke olarak adını duyurdu.

Avustralya, ülkeye ulaşan sığınmacıları yakalayarak, komşuları Papua Yeni Gine ve Nauru'da kurduğu gözaltı merkezlerine gönderiyor.

Avustralya yönetimindeki söz konusu kamplar, cinsel taciz, saldırı ve intihar vakalarıyla gündeme gelmiş, insan hakları savunucuları da merkezlerin kapatılması için çok sayıda gösteri düzenlemişti.