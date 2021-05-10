Navalny'nin Sibiryalı doktoru kayıplara karıştı

Reuters 10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:54

Rus polisinin açıklamasına göre, Moskova'nın yaklaşık 2,200 km doğusundaki Omsk bölgesindeki ormanlık av alanından arazi aracıyla Cuma günü ayrılan Murakhovsky'den bir daha haber alınamadı.

Polisin açıklamasında, acil durum ekiplerinin, insansız hava araçlarının, helikopterlerin ve gönüllülerin bölgedeki arama çalışmalarını gerçekleştirdikleri belirtildi.

Murakhovsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük siyasi muhalifi Navalny'nin tedavi gördüğü Sibirya'nın Omsk kentindeki hastanenin baş hekimiydi. Murakhovsky, daha sonra bölgenin sağlık bakanı olarak terfi ettirilmişti.

Yetkililerle sürdürülen gergin görüşmelerden sonra Rus muhalif Navalny ek tedavi için Omsk'tan Almanya'ya havadan taşınmıştı.

Üç Avrupa ülkesindeki laboratuvar testlerinden sonra Navalny'nin Sovyet tarzı bir sinir gazı olan Novichok ile zehirlendiği tespit edilmişti.

Kremlin yönetimiyse Navalny'ye suikast girişiminde bulunulduğu iddialarını defaatle reddetmişti. Navalny, Şubat'ta Almanya'dan Rusya'ya döner dönmez hapse atılmıştı.

Rusya'nın Vladimir bölgesinde sıkı kurallarıyla bilinen bir esir kampında tutulan Navalny, hapishane yetkililerinin kendisine bacak ve sırt ağrıları için tedavi hizmeti sağlamayı reddetmeleri üzerine 31 Mart'ta açlık grevine başlamış ve 20 günlük açlık grevinin uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesinin ardından hapishane hastanesine sevk edilmişti.