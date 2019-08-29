'Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik Ödülü' sahiplerini buldu

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen ödül törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve çok sayıda davetli katıldı.

Tokayev, törende yaptığı konuşmada, geçen ay hayatını kaybeden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Yönetici Sekreteri Lassina Zerbo'nun, "Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik Ödülü"ne layık görüldüğünü söyledi.

Kararı, ödül komitesi üyelerinin oy birliğiyle verdiğine dikkati çeken Tokayev, Amano ve Zerbo'nun küresel güvenlik ve nükleer silahsızlanmaya büyük katkıları olduğunu söyledi.

"Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik Ödülü"nün ilk sahibi, 2017'de Ürdün Kralı 2. Abdullah olmuştu.

Sovyetler Birliği d Kazakistan'da bulunan Semipalatinsk nükleer deneme sahasında yüzlerce nükleer deneme yapmış, 300 bin metrekare alan radyasyon etkisi altında kalmış ve yaklaşık 1,5 milyon kişi zarar görmüştü.

Kazakistan, 29 Ağustos 1991'de nükleer deneme sahası Semipalatinsk’i kapatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2 Aralık 2009'da, Kazakistan'ın önerisi üzerine 29 Ağustos'u "Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün" olarak ilan etmişti.