29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,823
  • 6,4512
  • 286.996
  • 96581.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik Ödülü' sahiplerini buldu

Kazakistan tarafından verilen 'Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik Ödülü' sahiplerini buldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen ödül törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve çok sayıda davetli katıldı.

Tokayev, törende yaptığı konuşmada, geçen ay hayatını kaybeden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Yönetici Sekreteri Lassina Zerbo'nun, "Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik Ödülü"ne layık görüldüğünü söyledi.

Kararı, ödül komitesi üyelerinin oy birliğiyle verdiğine dikkati çeken Tokayev, Amano ve Zerbo'nun küresel güvenlik ve nükleer silahsızlanmaya büyük katkıları olduğunu söyledi.

"Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik Ödülü"nün ilk sahibi, 2017'de Ürdün Kralı 2. Abdullah olmuştu.

Sovyetler Birliği d Kazakistan'da bulunan Semipalatinsk nükleer deneme sahasında yüzlerce nükleer deneme yapmış, 300 bin metrekare alan radyasyon etkisi altında kalmış ve yaklaşık 1,5 milyon kişi zarar görmüştü.

Kazakistan, 29 Ağustos 1991'de nükleer deneme sahası Semipalatinsk’i kapatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2 Aralık 2009'da, Kazakistan'ın önerisi üzerine 29 Ağustos'u "Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün" olarak ilan etmişti.

Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yakalanan FETÖ'cü bakın kim çıktı?

Yakalanan FETÖ'cü bakın kim çıktı?

Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü!

Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü!

Ekonomiden sevindirici haber: Yüzde 7,9 arttı

Ekonomiden sevindirici haber: Yüzde 7,9 arttı

Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!

Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!

Hindistan’la çıkacak savaş için tarih verdi

Hindistan’la çıkacak savaş için tarih verdi

Sesler duydu, pencereden bakınca korkunç manzarayla karşılaştı

Sesler duydu, pencereden bakınca korkunç manzarayla karşılaştı

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Rekor kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Rekor kırmaya çalışırken hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

100 yıllık rüya gerçek oldu! Projesini 2. Abdülhamit hazırlattı

100 yıllık rüya gerçek oldu! Projesini 2. Abdülhamit hazırlattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA