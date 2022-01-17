İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2022 Pazartesi / 14 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,536
  • EURO
    15,4643
  • ALTIN
    791.393
  • BIST100
    2089.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş Ulusal Güvenlik Komitesindeki görevinden alındı
Dünya

Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş Ulusal Güvenlik Komitesindeki görevinden alındı

Kazakistan'da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş'in Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:08
ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Abiş'in ülkenin Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı belirtildi.

Daha önce eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov ve yardımcılarının vatana ihanet suçu işledikleri şüphesiyle gözaltına alındıkları ancak Abiş'in görevine devam ettiği ifade edilmişti.

Nursultan Nazarbayev'in damadı Timur Kulibayev'in da Ulusal Girişimciler Odası Atameken'in Başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.