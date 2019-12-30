Nazi adasında aşı geliştiriliyor

30.12.2019 03:22 - Güncelleme: 30.12.2019 03:22

Onlarca büyük baş hayvan türünün kobay olarak kullanıldığı ve kasti olarak virüs bulaştırılan bu canlılar üzerinde deneyler yapılıyor. Alman bilim insanları aralarında domuz gribi, Afrika domuzu vebası, kuduz ve ebola gibi öldürücü virüslere karşı çok sayıda hayat kurtarıcı aşı üzerinde çalışıyor. Araştırmanın bir parçası olarak geliştirilen aşıların etkileri, hayvanlar üzerinde görülmeye çalışılıyor. Friedrich Loeffler Enstitüsü Başkan Yardımcısı Franz Conraths, ABD’nin San Fransisco kentinde 1860’tan 1960’lara kadar cezaevi olarak kullanılan ünlü Alcatraz Adası Cezaevine atıfta bulunarak “Biz de virüslerin Alcatraz’ıyız, bir çeşit virüs hapishanesiyiz” diye konuştu.