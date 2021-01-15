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Dünya

Nazi propagandası yapan kişiye 2 yıl hapis

Avusturya'da 38 yaşındaki bir kişi, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA15 Ocak 2021 Cuma 16:50 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 16:51
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Karintiya Bölge Mahkemesi Hakimi Gerhard Pöllinger-Sorre, başta damalı haç olmak üzere çeşitli Nazi sembollerini bedenine dövme yaptıran, soysal medya hesabı üzerinden Nazi dünya görüşünü övücü paylaşımlarda bulunan şahsa yönelik süren davaya ilişkin kararını açıkladı.

Pöllinger-Sorre, şahsın kamuya açık yerlerde "Hitler selamı" verdiğini, evinde yapılan aramalarda Nazi dönemine ait unsurların bulunduğunu kaydetti.

Zanlının farklı tarihlerde çeşitli yollarla Nazi propagandası yaptığının tespit edildiğini belirten Pöllinger-Sorre, Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan "anti-Nazi Yasasına" muhalefetten 24 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Şahıs, savunmasında, alkol bağımlısı olduğunu, yaptığı bazı eylemleri bu nedenle hatırlayamadığını, dövmelerin ise 16-17 yaşlarındayken yaptırdığını, ancak ırkçı oluşumlarla ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkemede bulunan 8 kişilik jüri heyeti zanlının savunmasını inandırıcı bulmadı ve hüküm giymesi yönünde oy kullandı.

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