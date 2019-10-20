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Nazi sunucu

Fransa’da başörtüsü saldırganlığına bir yenisi daha eklendi. Fransız haber sunucusu Olivier Galzi’nin “başörtüsü ile Hitler’in SS üniforması arasında paralellik kurması” tepkiye yol açtı.

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Fransa’daki haber kanallarından LCI’nın sabah kuşağı haber programı sunucusu Olivier Galzi haddini aşıp ve “başörtüsü ile Hitler’in SS üniforması arasında paralellik kurunca” ülke genelinde tepkiler yükseldi. Sosyal medyada gazeteciye tepkiler çığ gibi artarken, televizyon yönetimi, toplumu ayrıştıracak ve siyasi gerginliği artıracak bu tür yorumlara müsamaha edilmeyeceği uyarısında bulundu. 

Macron: Sivil savaşa yol açar 

Bu arada, Olivier Galzi’nin sürekli yorum yapmaları için davet ettiği bazı isimler ise artık protesto için bu programa katılmayacağını duyurdu. Fransa’da son dönemde iktidar ve muhalefetteki siyasetçilerin, başörtüsü tartışmaları ile ilgili ülkedeki Müslümanları rencide edecek açıklamalarına Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sert tepki göstermiş,ülkede “sivil savaşa” yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Olivier Galzi, yoğun tepkiler üzerine söylediklerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti. 

  

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