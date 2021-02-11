Nazi toplama kampında sekreterlik yapan kadına dava

star.com.tr 11 Şubat 2021 Perşembe 22:36 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 22:37

Alman yetkililer, İkinci Dünya Savaşı esnasında Polonya'nın Sztutowo kentinde bulunan Stutthoff Toplama Kampı'nda eski SS komutanının sekreterliğini yapan bir kadınının 10 bin kişiyi öldürmeye yardım etme suçuyla yargılanacağını duyurdu.

Almanya'nın kuzeyde yer alan Itzehoe kentinde savcıların sözcüsü Peter Mueller-Rakow, 95 yaşındaki kadının Haziran 1943 ile Nisan 1945 tarihleri arasında kampta yaptığı "hizmet" için cinayete teşebbüsle ilgili belirsiz sayıda suçla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Mueller-Rakow, ileri yaşına rağmen zanlının suçların işlendiği sırada 21 yaşından küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılanacağını belirtti. Zanlının, yargılanacak kadar sağlıklı olduğu düşünülüyor.

Halihazırda,10 binden fazla davada cinayete yardım ve yataklık etme suçlamasıyla karşı karşıya olan kadın, Stutthof toplama kampındaki vahşetin gerçek ölçeğinin 2. Dünya Savaşı bitene kadar farkında olmadığını öne sürdü.

2011 senesinde eski gardiyan John Demjanjuk'un Nazi cinayetlerinde rol üstlendiği gerekçesiyle cezalandırılması emsal teşkil etmiş ve sonrasında doğrudan sorumlu olmasa da Nazi uygulamalarına destek veren kişiler hakkında çok sayıda dava açılmıştı.

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