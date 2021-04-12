'Naziler ülkemizi işgal etseydi daha güçlü savaşırdık' dedi, komşu ülkeler karıştı

star.com.tr 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:01

1991-1994 yılları arasında İsveç'in başbakanlık koltuğunda oturan, 2006-2014 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapan Carl Bildt, Danimarka ve Norveç işgalinin 81. yıldönümünü anmak için attığı bir tweet'te, komşularını çok kızdıracak ifadeler kullandı.



Bildt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'İsveç savunması pek parlak değildi. Yine de Hitler ülkeyi istila etmeye karar verseydi, Darnimarka ve Norveç'ten daha güçlü mücadele ederdi.' ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN NAZİLERE KARŞI TARAFSIZLIĞI HATIRLATILDI

9 Nisan 1940'ta, Nazi birlikleri ilk olarak, hükümeti başkent Kopenhag'ın bombalanmasından korktuğu için birkaç saat sonra teslim olan Danimarka'yı işgal etti. Aynı gün Norveç işgal edildi. Ancak, İngiliz ve Fransızların yardımıyla haziran ayına kadar Almanlara direnmeyi başardı.

Buna karşın İsveç resmen tarafsız kaldı ve Nazi Almanya'sının demiryollarını askeri personeli, silahları ve mühimmatı taşımak için kullanmasına izin verdi. İsveç ayrıca, Nazi Almanya'sına yaptığı büyük demir cevheri ihracatını sürdürdü ve böylece Hitler'in savaş makinelerini besledi.

Bu ayrıntılar, eski başbakanın paylaşımı sonrası, Danimarkalılar ve Norveçliler tarafından bir kez daha hatırlatıldı.

Eski Norveçli futbolcu Jan Aage Fjortoft Bildt'in paylaşımıyla ilgili, "İsveç'in eski başbakanı ve bu haftanın en aptalca tweeti" dedi.

İsveç'ten bir tarih öğretmenimi ise, Bildt'in açıklamasına şöyle yanıt verdi:

'Unutmamamız gereken şu: İkinci Dünya Savaşı'nın başında 'Alman tarafında' tarafsızdık. Savaşın sonunda 'Müttefikler tarafında' tarafsızdık.'

Birçok sosyal medya kullanıcısı da, 'Nazi dostu' olarak niteledikleri İsveç Kralı V. Gustaf'ın, Nazi Alman Ordusu ve Siyasi Lideri Hermann Göring'le fotoğrafını yayınladı.

NORVEÇ'TEN TEPKİ: NAZİLERİN SİLAH VE ASKERLERİ ÜLKENİZDEN GEÇTİ

Norveç İlerleme Partisi'nin genel başkan yardımcısı Sylvi Listhaug, Bildt'in açıklamasına tepki gösterdi.

Listhaug, Verdens Gang gazetesine verdiği demeçte, "Hem Danimarka hem de Norveç Almanlar tarafından işgal edilirken İsveç'in savaşta oynadığı rolü hepimiz biliyoruz. Biz baskı altındayken, İsveç savaş sırasında Almanların hem silahlarının hem de askerlerinin ülkeleri üzerinden taşımasına izin verdi." ifadelerini kullandı.