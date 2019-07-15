NBC - Trump, ticaret bakanını görevden almayı planlıyor
ABD Başkanı Donald Trump´ın, Ticaret Bakanı Wilbur Ross´u, 2020 yılındaki nüfus sayımına vatandaşlık bilgisi sorusu dahil edilmediği için, görevden almayı planladığı duyuruldu
NBC´nin konuya yakın kaynaklara dayandırıdığı haberine göre, Trump, Ross´a Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşması konusunda olan öfkesine eklenen seçim konusu üzerine Ross´u görevden almayı planlıyor.
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