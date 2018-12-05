NBC News televizyonundan gazeteci Shankman: Amerikan buzkıran filosu çok kötü durumda

Buzkıran gemilerinin amaçları arasında bilimsel verilerin toplanması, buzda kalmış gemilerin kurtarılması ve dünyanın uzak bölgelerindeki petrol sızıntılarının etkilerinin ortadan kaldırılması yer alıyor. Bunun dışında, buzların erimesinin bölgede yeni ticari alanlar da açtığı dikkate alındığında, ABD'nin Kuzey Kutup bölgesindeki çıkarlarını koruyorlar.

Ancak, ABD'nin 40 yıl önce inşa edilen ve Polar Star adı verilen aktif durumdaki buzkıran gemisi eskidi ve sürekli bozulmaya başladı. 2000 yılında inşa edilen bir başka buzkıran Healy ise ancak bilimsel işlevini yerine getirebiliyor.

'ABD'NİN 2 GEMİSİNE KARŞILIK RUSYA'NIN BÖLGEDE 40 GEMİSİ VAR'

En iyimser hesaba göre, Kuzey Kutbu'nda yeni bir Amerikan buzkıranının belirmesi için en az beş yıla ihtiyaç duyuluyorken, Rusya'nın bölgede bunun gibi 40 gemisi faaliyet yürütüyor. Üstelik yeni gemiler için milyarlarca dolar gerekiyorken, ABD yönetimi bunun yerine Meksika sınırına duvar örmek için para harcıyor.

'ABD, ARKTİK'İ ÖNEMSEMEDİ'

NBC televizyonuna konuyla ilgili konuşan milletvekili John Garamendi, "Gerçek şu ki, ABD Arktik'i önemsemedi. Biz, gelecekteAsya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak en önemli deniz yolundan mahrum kaldık. Okyanuslardaki kontrolü Rusya ve Çin'e kaptırıyoruz" dedi.

(Sputnik)