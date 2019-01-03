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İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Ne yazık ki Esed bir süre daha görevde kalabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 'İngiltere'nin uzun süreli pozisyonu Suriye'de rejim (Esed yönetimi) ile barışın sürdürülemeyeceğiydi. Ancak ne yazık ki, bir süre daha etrafta olacağını düşünüyoruz' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Beşşar Esed'den "kasap" diye bahsetti.
 
Esed'in "bir süre daha koltukta olacağını" düşündüğünü "üzülerek" belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'de barışın garanti altına alınması için Rusya'nın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

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