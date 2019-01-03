İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Ne yazık ki Esed bir süre daha görevde kalabilir İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 'İngiltere'nin uzun süreli pozisyonu Suriye'de rejim (Esed yönetimi) ile barışın sürdürülemeyeceğiydi. Ancak ne yazık ki, bir süre daha etrafta olacağını düşünüyoruz' dedi.