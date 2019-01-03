İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Ne yazık ki Esed bir süre daha görevde kalabilir
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 'İngiltere'nin uzun süreli pozisyonu Suriye'de rejim (Esed yönetimi) ile barışın sürdürülemeyeceğiydi. Ancak ne yazık ki, bir süre daha etrafta olacağını düşünüyoruz' dedi.
- TM Dijital Haber Merkezi
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Beşşar Esed'den "kasap" diye bahsetti.
Esed'in "bir süre daha koltukta olacağını" düşündüğünü "üzülerek" belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'de barışın garanti altına alınması için Rusya'nın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.