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Nebenzia: Türkiye ile varılan mutabakat Suriye'nin istikrarı için kilit öneme sahip

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

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BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzey doğusu için varılan mutabakat konusunda değerlendirmede bulundu.

Suriye'nin kuzey doğusundaki sorunların dün ortaya çıkmadığını ve bölgedeki istikrarsızlığının (ABD'nin) yasadışı işgal ve ''Arap nüfusunu Kürtlerle yapılan demografik deneyle değiştirme girişiminin sonucu'' olduğunu ifade eden Nebenzia, ''Rus-Türk mutabakatı Suriye'nin istikrara kavuşması açısından kilit öneme sahip.'' dedi.

Nebenzia, mutabakatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve ayrılıkçı her türlü eğilime karşı çıktığını sözlerine ekledi.

ABD'li diplomat Michael Barkin ise Suriye'nin kuzey doğusunda ''ateşkesin kalıcı olmasını'' umut ettiklerini söyledi.

Türkiye'den sivilleri koruma ve DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemesini beklediklerini belirten Barkin, ''Türkiye'nin destek verdiği muhalif güçlerinin kasten sivilleri hedef aldığına dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bu eylemler doğruluğu kanıtlanırsa savaş suçu teşkil edebilir. Türk ortaklarımıza bu olayları derhal soruşturma ve ilgili kişileri sorumlu tutma çağrısı yapıyoruz.'' diye konuştu.

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