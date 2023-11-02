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Dünya

Nebenzya: İsrail'in işgalci bir güç olarak meşru müdafaa hakkı yoktur

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, BM'nin Filistin konulu özel oturumunda yaptığı konuşmada, “İsrail'in işgalci bir güç olarak meşru müdafaa hakkı yoktur” dedi.

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
Nebenzya: İsrail'in işgalci bir güç olarak meşru müdafaa hakkı yoktur
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İsrail'in Filistin topraklarına saldırıları 27'nci gününde devam ederken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, BM Filistin konulu özel oturumda önemli açıklamalar yaptı. Nebenzya, yaptığı konuşmada çatışmaların durması gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle akan kanın durdurulması, krizin tüm bölgeye yayılmasının önlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde çatışmalar hiçbir zaman durdurulamaz" dedi.

Hamas tarafından tutulan rehinelerin salıverilmesi için arabuluculara ihtiyaç olduğunu belirten Nebenzya, "Arabuluculara rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere diplomatik çözüm arayışları için fırsat verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE SİVİL HALKIN ACI ÇEKTİĞİ BİR DURUM YAŞANIYOR"

Gazze'deki sivil alanları vuran İsrail'i eleştiren Nebenzya, "Gazze'de büyük hastanelerin, sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu, büyük yıkımların olduğu, binlerce çocuğun öldürüldüğü, abluka altındaki sivil halkın acı çektiği bir durum yaşanıyor. ABD ve müttefiklerinin söylediği şey sadece İsrail'in sözde meşru müdafaa hakkını savunduğu" şeklinde konuştu.

Uluslararası mahkemenin 2004 yılındaki kararının tavsiye niteliğinde olduğunu vurgulayan Nebenzya, "Bu karara göre İsrail'in işgalci bir güç olarak böyle bir hakkı yoktur" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2004'teki bir danışma görüşünde İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuka uygun olmadığını kabul etmişti. Mahkemenin tavsiye niteliğindeki kararı, 15 yargıçtan 14'ü tarafından kabul edilmişti.

  • BM Konuşması
  • İsrailin Meşru Müdafaa
  • Rusyanın Daimi Temsilcisi

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