Necip Rezak'ın 171 milyon dolarlık serveti Malezya hükümetine geçecek Malezya hükümeti, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında geçen yıl el konulan eski Başbakan Necip Rezak'a ait 171 milyon dolar (1 milyar 55 milyon TL) değerinde özel eşyaların devlet hazinesine kazandırılması için harekete geçti.