Neçirvan Barzani, KDP tarafından IKBY Başkanlığı için aday gösterildi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'na mevcut başbakan Neçirvan Barzani aday gösterildi.
- star.com.tr
Irak medyasında yer alan habere göre, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı'na mevcut başbakan Neçirvan Barzani'yi, boşalan başbakanlık koltuğuna ise Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani'yi aday gösterdi.
IKBY'de geçen yıl yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumu sonrası parlamentoya yolladığı mektupta, 1 Kasım 2017 itibariyle son bulacak görevine devam etmeyeceğini belirten Barzani, başkanlık görevinden ayrılmıştı. Mesud Barzani, KDP Genel Başkanlığı görevine ise devam ediyor.
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