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Neo-Naziler Sofya'da General Hristo Nikolov Lukov için yürüdü

Bulgaristan'da sağcılar, Nazi yanlısı General Hristo Nikolov Lukov için her yıl yaptıkları tartışmalı anma yürüyüşünü bu yıl da yaptı.

  • star.com.tr
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Bulgaristan'da sağcılar, ölüm yıldönümünde İkinci Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'ın Nazi yanlısı Savaş Bakanı Hristo Nikolov Lukov'u anma yürüyüşü yaptı.
 
Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 2 bin kişi Cumartesi günü Sofya sokaklarında yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerinde, Nazileri ve General Hristo Nikolov Lukov'u öven pankartlar taşıdı.
 
Daha önce Başkent Sofya'nın ilk kadın Belediye Başkanı Yordanka Fandakova, gösterileri yasaklamıştı. Ancak, 1943 yılında Nazi karşıtlarının suikastı sonucu öldürülen General Lukov'u anmak için çiçek bırakılmasına izin verilmişti.
 
YAHUDİLER TEPKİLİ
 
Dünya Yahudi Kongresi ve diğer Yahudi grupları, Nazi sloganları eşliğinde yapılan yürüyüşü kınayarak askıya alınmasını istedi.
 
Öte yandan Almanya'nın ırkçı partisi NPD üyeleri de, Bulgaristan'daki Lukov'u anma yürüyüşünde görüntülendi.
 
HRİSTO LUKOV KİMDİR?
 
6 Ocak 1887 yılında Bulgaristan'ın Varna kentinde doğan Lukov, Bulgaristan ordusunda aldığı farklı görev ve rütbelerden sonra Savaş Bakanı oldu.
 
Milliyetçiliği ile bilinen Lukov 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyasının destekçisi oldu.  
 
Lukov, Komünist partizanlar tarafından 13 Şubat 1943'te Sofya'da öldürüldü. İddialara göre 2 kişi tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Lukov, yaralı bir şekilde çatıştı. Ancak 2. suikastçının silahını art arda ateşlemesi sonucu öldü.

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