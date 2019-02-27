Nepal Turizm Bakanını taşıyan helikopter dağlık bölge kayboldu
Nepal Turizm Bakanı ve altı kişinin içinde olduğu helikopter Nepal’in dağlık bölgesinde kayboldu
- star.com.tr
Turizm Bakanı Rabindra Adhikari ve altı kişinin olduğu helikopter dağlık bölgede kayboldu. Nepal Polis sözcüsü Uttam Raj Subedi, helikopterin Katmandu'dan ayrıldıktan sonra Durmandu’daki havaalanı kulesiyle temasının kesildiğini açıkladı.
Kurtarma ekiplerinin arama girişimini başlattığı ancak kötü hava koşullarının Nepal başkentinin yaklaşık 400 kilometre doğusunda bulunan bir alanda kurtarma arama çalışmalarını zorlaştırdığı açıklandı.
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