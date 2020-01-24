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Dünya

Nepal'de bir kişide yeni tip koronavirüs görüldü

Nepal'de bir kişide, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldü.

24.01.2020  19:14 - Güncelleme: 24.01.2020  19:14

Nepal'de bir kişide, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldü.

Ulusal basında çıkan habere göre, Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının Vuhan'dan dönen Nepalli bir öğrencide görüldüğü belirtildi.

Öğrenciden alınan numunelerin incelenmesi için Hong Kong'a gönderildiği ifade edilen açıklamada, laboratuvar sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi.

Açıklamada, Tribhuvan havalimanında 3 kişide daha yeni tip koronavirüse benzer semptomlar tespit edildiği, bu vakaların da Hong Kong'da inceleneceği kaydedildi.

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret edilen açıklamada, Çin'den gelen tüm yolculardan sağlık bilgisi isteneceği kaydedildi.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.

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