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Nepal'de dağcılar fırtınada kayboldu

Güney Asya ülkesi Nepal'de zirve tırmanışı yapan 5 Güney Koreli dağcı ve 4 Nepalli rehberin kar fırtınasında kaybolduğu bildirildi.

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Polis yetkilisi Bir Bahadur Budamagar, ülkenin batısındaki Gurja Himal Dağı'na tırmanan 5 Güney Koreli dağcı ve onlara kılavuzluk eden 4 Nepalli rehberden haber alınamadığını belirtti.
 
Budagamar, dün gece çıkan kar fırtınasının ardından ekiple irtibatın kesildiğini ifade etti.
 
Grubu aramak üzere dağcıların ana kampının olduğu bölgeye helikopterle kurtarma ekibi sevk edildi ancak helikopter kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemedi.
 
Öte yandan bir polis ekibi dağcıları aramak üzere öğle saatlerinde yaya olarak yola çıktı. Ekibin en yakın yerleşim yerine 1 günlük yürüyüş mesafesindeki bölgeye pazar günü ulaşması bekleniyor.
 
Güney Koreli dağcılar ve rehberleri, Gurja Himal'in 7 bin 193 metredeki zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.

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