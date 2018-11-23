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Nepal'de yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 18 ölü

Nepal'de yolcu otobüsünün dağlık yolda uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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Kyodo ajansının haberine göre, polis şefi Dambar Chhetri, Dadeldhura bölgesindeki dağlık yolda uçuruma yuvarlanan otobüsün yolun 300 metre aşağısındaki geçitte sıkıştığını belirtti. Chhetri, kaza nedeniyle 10 kişinin olay yerinde, 8 kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin de yaralandığını ifade etti. Kazanın gece geç saatlerde meydana gelmesi ve otobüsün derin bir geçitte sıkışması nedeniyle yaralıları kurtarmak ve cesetleri çıkarmakta büyük zorluk yaşandığı kaydedildi. Polis, otobüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşımasının kazaya sebebiyet vermiş olabileceğini tahmin ediyor.

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