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Dünya

Nesli tehdit altında: Rusya'nın kuzeyinde devasa mors sürüsü tespit edildi

Rusya'nın Yamal yarımadasında yer alan bir kıyıda yaklaşık 3 bin morstan oluşan bir sürüye rastlandı.

star.com.tr12 Kasım 2020 Perşembe 00:49 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:49
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Rusya’nın Batı Sibirya bölgesinin kuzeyinde yer alan Yamal yarımadasındaki Harasavey Burnu’nda nesli tükenme tehlikesi altında olan morsların bir arada bulunması bilim insanlarını şaşırttı.

Bilim insanları, nesli tükenmenin eşiğindeki bu deniz canlılarının Yamal’a nasıl geldikleri ve bundan sonraki rotalarının neresi olacağı konusunda araştırmaya başladı.

Arktik araştırmacılarının ifadelerine göre bu uğrama noktasının tespiti sürüde hem dişi hem erkek hem de farklı yaştan yavruların bulunması sebebiyle benzersiz nitelikte.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2016 senesinde "nesli neredeyse tehdit altında olan" türler kategorisine alınan morsların nüfusunun dünya genelinde 12 bin 500 civarında olduğu tahmin ediliyor.

star.com.tr

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