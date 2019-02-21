Nesli tükendiği düşünülen dev kaplumbağa türü Galapagos, Fernandina Adası’nda ortaya çıktı

Ekvador hükûmetince yapılacağı duyurulan bir keşfe katılan heyet tarafından 17 Şubat Pazar günü görüntülendiği belirtilen dişi kaplumbağanın, “Galapagos’u Koruma” kurumunun paylaştığı bilgiye göre, 100 yaşından daha büyük olduğu düşünülüyor.

Görüntülenen Galapagos kaplumbağasının yalnız olmadığına inanan uzmanlar, dişi kaplumbağanın komşu ada olan Santa Cruz’daki bir besleme merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Söz konusu Fernandina Dev Kaplumbağası’nın en son 1906 yılında görülmüş olduğu bildirildi. Galapagos’u Koruma kurumundan yapılan açıklamada, geçen iki yüzyılda bu kaplumbağaların hem etleri hem de yağları için öldürüldükleri belirtildi.

1959 yılında millî park ilan edilen Galapagos bölgesi, 1978 yılında ise UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştı.