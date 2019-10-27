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Nestle ve Danone bebek düşmanı çıktı

Foodwatch, Avrupa’da en çok tercih edilen markaların bebekler için ürettiği destek sütlerinde sağlığa zararlı mineral yağlar bulunduğunu tespit etti.

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Foodwatch, bebek sütleri üzerinde yaptığı laboratuvar araştırmasında, sütlerin zararlı ve zehirli mineral yağlarla kirlenmiş olduğunu ortaya çıkardı. Almanya, Hollanda ve Fransa’da satışta olan bebek sütlerini çeşitli laboratuvarlarda inceleyen örgüte göre, Nestlé, Danone, Novalac, Neolac, Hero Baby ve Nutrilon markalarının ürünlerinde kansere neden olduğundan şüphelenilen aromatik mineral yağ bileşenleri bulunuyor. Foodwatch, ailelere bu ürünleri kullanırken dikkatli olma çağrısı yaptı. 

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