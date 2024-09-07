İsrail'in 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin gönüllü olarak görev aldığı sivil toplum kuruluşu Uluslararası Dayanışma Hareketinin (ISM) kurucularından Neta Golan, İsrail'in Filistinlileri yalnızlaştırmak için aktivistleri hedef aldığını söyledi.

Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren ISM'nin kurucularından Golan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin 1 Eylül'de Batı Şeria'ya geldiğini belirten Golan, "Ayşegül, ISM eğitimini perşembe günü tamamladığı için kendisiyle henüz tanışma fırsatı bulamadım. Ayşenur, Rachel Corrie ve Tom Hurndal'dan sonra İsrailli askerler tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü." dedi.

Golan, "İsrail, Filistinlileri yalnızlaştırarak bölgede 'rahatça' hareket etmek istiyor. Bu yüzden insanları uzak tutmak için her şeyi yapıyor. Çünkü birlikte daha güçlüyüz." değerlendirmesini yaptı.



Tüm dünyanın katliamlara sessiz kalarak İsrail'le işbirliği yaptığını vurgulayan Golan, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de ve Batı Şeria'da soykırım yapıyor, Filistinliler için hayatı imkansız hale getirmeye çalışıyor. Bunu tüm dünyanın işbirliği ve sessizliği sayesinde başarabiliyorlar. Ayşenur, İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen ilk ABD vatandaşı değil, bir Amerikalı da ağustos ayında Beyta'da vuruldu ve ABD, Ayşenur'un öldürülmesi sonrası hiçbir şey yapmadı. Ayşenur, Mavi Marmara'da Gazze kuşatmasını kırarken şehit olan dokuz cesur ruha katıldı. Onların izinden gitmeye devam etmeyi umuyoruz."

- İSRAİL ASKERLERİNİN AKTİVİST AYŞENUR EZGİ EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında dün katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren ISM gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.