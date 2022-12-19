Netanyahu, ABD gazetesinin eleştirisinden rahatsız oldu!

Netanyahu, NYT'nin "Yahudi devletinde demokrasi ideali tehlikede" başlığıyla 17 Aralık'ta yayımladığı haber üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

İsrailli siyasetçi, "The New York Times, Holokost'u yıllarca arka sayfalarına gömdükten ve İsrail'i onca yıl baş sayfalarında şeytanlaştırdıktan sonra şimdi de utanç verici bir şekilde İsrail'in yeni seçilmiş hükümetinin altını oyma çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "Orta Doğu'daki tek demokratik devlet" olduğunu iddia eden Netanyahu, NYT'nin "ABD'nin en iyi müttefiki İsrail'i gayrimeşru göstermeye çalıştığını" ileri sürdü.

- İSRAİL, SİYASİ TARİHİNDEKİ EN AŞIRI SAĞCI HÜKÜMETE SAHİP OLMAYA HAZIRLANIYOR



Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Netanyahu'nun, yasal süreye göre en geç 21 Aralık'a kadar hükümeti kurması gerekiyor.

Yeni hükümetin, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı" hükümet olması bekleniyor.

Netanyahu öncülüğündeki sağ blok, aşırı dindar Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

Bu partilerin yeni hükümette önemli mevkiler elde edecek olması, Filistinlilerin yanı sıra başta ABD yönetimi olmak üzere İsrail'in Batılı müttefiklerini de endişelendiriyor.