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Dünya

Netanyahu ABD Kongresi'nde yalanlarını anlatırken Gazze'ye yönelik katliam sürdü

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 293 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştuğu sıralarda, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçuları tarafından bombardımanlar gerçekleştirildi. Filistinli yetkililer ise Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının 'yalanlarla dolu' olduğunu söyledi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 06:55 - Güncelleme:
Netanyahu ABD Kongresi'nde yalanlarını anlatırken Gazze'ye yönelik katliam sürdü
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 293. gününde sürüyor.

NETANYAHU ABD KONGRESİ'NDE KONUŞURKEN, GAZZE'DE FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK KATLİAM SÜRDÜ

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, Beyt Lahiya beldesinde, toplu halde bulunan Filistinli bir grubun üzerine İsrail savaş uçakları bombalar yağdırdı.

Eş zamanlı olarak Gazze kentinin Şucaiyye, Tel el-Heva ve Zeytun mahalleleri bu kez İsrail topçuları tarafından vuruldu.

Sivil Savunma Birimi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Beyt Lahiye Projesi bölgesinde bazı vatandaşların İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu duyurdu.

Hava saldırısı ve topçu atışları sonucu ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşmasını yaparken, Washington caddelerinde binlerce gösterici, Gazze'de savaşın sonlandırılması ve İsrail'e silah tedarikinin durdurulması için büyük yürüyüşler düzenledi.

FİLİSTİNLİ YETKİLİLER: NETANYAHU'NUN ABD'DE KONGRESİ'NDEKİ KONUŞMASI "YALANLARLA DOLU"

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Netanyahu'nun davet üzerine Kongre'deki ortak oturumda gerçekleştirdiği konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Soykırım, etnik temizlik, toplu cezalandırma ve aç bırakma suçlarını işleyen savaş suçlusu Netanyahu'nun konuştuğu oturumun, ABD Kongresi için bir utanç oturumu" olduğunu ifade eden Bergusi, Netanyahu'nun iddia ettiği medeniyetin, medeniyet değil bir çöküş olduğunu kaydetti.

Filistinli yetkili, Gazze'de 48 bin Filistinlinin, 17 bin çocuğun öldürüldüğünü, 1200 Filistinli çocuğun ellerinin ve ayaklarının kesildiğini, evleri yıkıldıktan sonra 2 milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiğini aktardı.

Bergusi, "Netanyahu'nun konuşması yalanlarla dolu. İsrail'in yardım gönderdiği ve tüm dünyanın bu konuda yalan söylediği söylemiyle Nazi propagandacısı (Joseph) Goebbels'i geride bıraktı." ifadesini kullandı.

Hamas'tan Rişk de Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, "Cani Netanyahu'nun konuşması tam bir yalan şöleni ve dünyanın aklıyla alay etmekti." değerlendirmesinde bulundu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:22 Biden: Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Orta Doğu'ya barış ve güvenliği temin etmek için çalışmaya devam edeceğim

02:03 Netanyahu'nun konuşması ardından ABD Kongre binası çevresinde protesto gösterisi düzenlendi

01:19 Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının "yalanlarla dolu" olduğunu belirtti

00:54 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştuğu sıralarda, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçuları tarafından bombardımanlar gerçekleştirildi

00:31 ABD Kongresinin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'ye hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi

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