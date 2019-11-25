Gizli kayıtlar, güçlü medya şirketleri, yasadışı puro ve şampanya armağanları, yardımcıların ihanetleri... İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu aleyhindeki yolsuzluk davaları ile ülkedeki gerilim devam ediyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi yazarı Chemi Shalev, suçlamaları "darbe girişimi" olarak niteleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ülkedeki gerilim ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Netenyahu'ya övgüler dizen Shalev, 30 yıllık siyasi kariyeri sayesinde hem uluslararası ilişkilerde hem de iç politikada geniş bir deneyime sahip Netenyahu'nun, İsrail'in sahip olduğu en eğitimli ve bilgili başbakan olduğunu ileri sürdü.

''UTANÇ VERİCİ SONA YAKLAŞIYOR''

''Netenyahu liderlik ettiği ülkeye silinmez pozitif bir iz bırakabilirdi.'' diyen Shalev, gelinen noktayı ''Şaşırtıcı bir kariyerin felaketle sonuçlanan doruk noktası'' olarak niteledi.

Shalev yazısında şu ifadelere yer verdi...

Netanyahu sahneyi bir kahraman, İsrail demokrasisinin ve hukukun üstünlüğünün hizmetçisi olarak hayranlarına bırakabilirdi. Ancak bu durumda hazin bir olay ve kötü bir adam olarak kovulacak. Netanyahu'nun kendini acı çektirdiği klasik bir trajedi olarak anlatılacak. Siyasi mezar taşına şu kısa ve basit söz yazılacak: Ne yazık...''

NETANYAHU'NUN DOSYALARI

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor.

Bu dosyalar;

"4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.