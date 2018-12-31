Netanyahu, Amerika kıtasının ikinci Trump’ının peşinde

İşgalci İsrail’in Başbakanı Benyamin Netanyahu, Brezilya’nın yeni Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının “bir soru işareti olmadığını, sadece ne zaman olacağının düşünüldüğünü” açıkladı.

1 Ocak 2019’da koltuğu devralacak olan ve “Amerika kıtasının ikinci Trump’ı” olarak anılan aşırı sağcı lider Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump’ın ayak izlerini takip edeceğini ve ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı.

Brezilya halkı tepkili

Tarım sektörüyle adından söz ettiren Brezilya halkı, söz konusu kararın mahsullerin ihraç edildiği Arap devletlerini küstüreceği endişesiyle Bolsonaro’ya yaptıkları baskıyı sürdürüyorlar. Kudüs işgaline destek arayan Netanyahu’nun iddiasının aksine, Brezilya’da kurulacak yeni hükûmete yakın üst düzey bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak henüz net bir karara varılmadığını söyledi.

“Arap ülkeleriyle ilişkiler sekteye uğrar”

Bugüne dek İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümden yana bir politika izleyen Brezilya’nın, Bolsonaro’nun Trumpvari bir karar vermesi durumunda, dış politikada köklü bir değişime gideceği düşünülüyor.

Reuters’ın Aralık 2018’de ele geçirdiği bir mektupta Arap Ligi’nin Bolsonaro’yu Kudüs konusunda uyardığı ve Büyükelçiliğin Tel Aviv’den taşınması durumunda Arap ülkeleriyle ilişkilerinin sekteye uğrayacağı bilgisinin yer aldığı açıklanmıştı.